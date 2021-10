Globo contrata Fábio de Melo para dar um “reforço” a Huck

Fábio de Melo é o mais novo contratado da Globo. De acordo com informações do Notícias da TV, o padre irá atuar como repórter especial no Domingão com Huck, estrelando um quadro que deverá se chamar Fé na Estrada.

No respectivo quadro, Fábio viajará pelo Brasil contando histórias de fé e boas ações. O roteiro está sendo escrito por Luciano Huck a partir de histórias pesquisadas por uma equipe montada especialmente para a atração.

Huck e Fábio são grandes amigos, e, em abril deste ano, o religioso ficou entre os assuntos mais comentados da web ao revelar que o apresentador se encarregou de todas as burocracias para o enterro de sua mãe, Ana Maria de Melo Silva, que faleceu em março, em decorrência das complicações da Covid-19.

– Meu irmão querido, nunca poderei esquecer aquela cena… Você entrando no quarto, me abraçando e dizendo: “Chora tudo o que você precisa”. Eu chorei – escreveu o padre na época em rede social.

O novo Domingão com Huck ainda está sendo formatado. A atração estreou de forma “apressada” devido a Fausto Silva ter assinado com a Band em abril. Por isso, o programa entrou no ar com quadros que deveriam ser apresentados por Faustão, como o Show dos Famosos, ou que comporiam o Caldeirão do Huck até dezembro, como o Quem Quer Ser Um Milionário?

A Globo vem fazendo pesquisas de tendências e formatos, além de sondar produtoras independentes para renovar o formato. Padre Fábio de Melo foi o primeiro reforço confirmado.

