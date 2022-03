Globo corta Tiago Abravanel da abertura do Big Brother Brasil

A Rede Globo tirou a imagem de Tiago Abravanel da abertura do Big Brother Brasil 22. A mudança foi ao ar na edição da terça-feira (1), e não passou despercebida pelos internautas. No site oficial do reality show, a foto do artista também foi removida.

O neto de Silvio Santos desistiu do confinamento e apertou o botão da desistência no domingo (27). Internautas apontaram nas redes sociais que Boninho, diretor da atração, tem tolerância zero com participantes que decidem sair do BBB por conta própria.

Apesar de ter sido cortado da abertura, Tiago apareceu em VTs da edição de ontem. Em um deles, o artista foi comparado ao personagem Chaves quando decide ir embora da vila.

Fonte: Pleno News