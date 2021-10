Globo decide manter Marcos Mion aos sábados em 2022

A atuação de Marcos Mion nos sábados da Globo agradou a emissora. Nesta quarta-feira (20), a empresa informou em nota que vai manter o apresentador “no comando do Caldeirão em 2022” após um “pedido do público”.

Inicialmente Mion ficaria no Caldeirão apenas até o final deste ano, mas com o “sucesso”, a Globo decidiu que ele seguirá na atração.

Leia a íntegra da nota da Globo:

O público pediu e a TV Globo escutou: Marcos Mion continua, aos sábados, no comando do Caldeirão em 2022. Tão animado quanto seus convidados, o apresentador é só emoção e promete divertir ainda mais o público com suas atrações.

– Eu sou só gratidão. E renovo meu compromisso de levar alegria, diversão e aquele tanto de loucura que o povo brasileiro precisa agora. Eu fico feliz que, mesmo com toda festa e recepção surreal que recebi da TV Globo, eles estão me fazendo construir minha carreira lá dentro passo a passo. É a única forma de se criar raízes fortes e confiança sólida. Ainda mais quando o projeto é a longo prazo. Me faltam palavras para explicar o que estou sentindo agora – contou Mion, emocionado.

A temporada 2022 trará novidades, mas, até lá, Mion e sua turma – que inclui a talentosa banda Lúcio Mauro e Filhos -, continuam tocando quadros como o Sobe o Som, no qual o já cobiçado Lucinho de Bronzeado é disputado por duplas que têm a missão de descobrir que o artista por trás do telão. No ‘Tem ou não tem’, as famílias precisam acertar as respostas mais recorrentes de 100 brasileiros para perguntas do dia a dia, disputando R$30 mil. E tem a participação do público com os vídeos enviados para o Mamãe, tô na Globo! e ainda o Isso a Globo Mostra, no qual Mion invade o arquivo da TV Globo e comenta cenas icônicas da programação.

Caldeirão vai ao ar aos sábados, após a ‘Sessão de Sábado’, e tem apresentação de Marcos Mion, direção artística de LP Simonetti, direção geral de Geninho Simonetti e direção de gênero de Boninho.

