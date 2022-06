Globo “desiste” de exclusividade com seus atores, diz jornal

A Rede Globo decidiu promover alterações em seus contratos de exclusividade com suas estrelas. De acordo com a colunista Cristina Padiglione, do jornal Folha de S.Paulo, a emissora decidiu acabar com a exclusividade, que era praticada pela empresa desde os anos 70.

A ideia é que os artistas recebam pelo tempo em que trabalham, mas com liberdade de atuarem em produções em outras plataformas.

Segundo a coluna, a mudança foi comunicada aos atores pelo diretor de Entretenimento, Ricardo Waddington. Ele teria informado aos atores que ele poderiam negociar trabalhos com serviços de streaming, por exemplo.

Apesar disso, alguns dos presentes na reunião consideraram a mudança uma espécie de “demissão coletiva”, já que perderiam o direito a férias remuneradas e salário mesmo que não estivessem trabalhando.

Em nota enviada ao jornal, a Globo negou que tenha feito uma reunião apenas para “falar de contratos com o elenco, mas esse foi, sim, um dos assuntos abordados. Com clareza e transparência, como é a tônica da relação que tem com seus funcionários”. E acrescentou que “não é verdade que deixará de ter contratos por prazo longo. Como você sabe, a Globo tem ajustado seus modelos de contrato às dinâmicas do mercado, com a possibilidade de fazer contratos por obra ou por período (prazo longo), de acordo com o planejamento de projetos”.

Fonte: pleno News