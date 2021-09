Globo desmente que Tadeu Schmidt substituirá Tiago Leifert no BBB22

A emissora informou que não estão definidas ainda as apresentações nem do BBB nem do The Voice Brasil em 2022

A TV Globo negou que Tadeu Schmidt foi o escolhido para substituir Tiago Leifert no BBB22. Mesmo com as especulações de vários nomes, a emissora afirma que nada foi decidido.

A informação oficial é que “não estão definidas ainda as apresentações nem do BBB nem The Voice Brasil em 2022″.

Tiago Leifert deixará a Globo e abre espaço para um novo apresentador do BBBTV Globo/Reprodução

Além do apresentador do Fantástico, o nome de Marcos Mion também foi especulado para comandar o reality show, assim como o de Ana Clara, ex-BBB e apresentadora.

