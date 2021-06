Globo, diante de baixa audiência, decide por fim em programa; saiba qual

No Limite não tem agradado muito os executivos da Globo

O reality de sobrevivência da Globo, o No Limite, voltou ao ar este ano, após 12 anos fora da TV, a sua última edição exibida até então pelo canal, foi em 2009, e após ter anunciado uma nova temporada do reality sob o comando de André Marques para o próximo ano, durante a estreia da temporada deste ano, parece que o canal acabou voltando atrás e decidiu não arriscar no formato pelo menos para o próximo ano.

De acordo com informações da jornalista Carla Bittencourt, do Metrópoles, os patrocinadores inclusive, já foram avisados pela Globo que o canal pretende dar um tempo no formato e que a próxima edição da atração é dúvida entre os executivos da emissora. O reality, vale dizer, apesar de não ter conseguido alcançar uma audiência expressiva como se esperava a alta cúpula da Globo, e nem conseguido se firmar nas redes sociais, é líder em seu horário de exibição.

Porém, pelo fato de não ter agradado ao público, mesmo com ex-BBBs em seu elenco, a emissora prefere não arriscar um novo fracasso de No Limite para o próximo ano. Ainda segundo informações, existem marcas interessadas em patrocinar uma outra temporada do reality, mas, a Globo teria recusado fechar algum tipo de acordo, pelo menos, por enquanto.

FUTURO DE ANDRÉ MARQUES

E ainda de acordo com o jornalista Flávio Ricco, do R7, André Marques vai voltar para o É De Casa após o fim do reality nas manhãs de sábado da Globo.

André Marques voltará ao comando do É De Casa após fim de No Limite

