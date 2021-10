A situação não anda muito boa para Luciano Huck no comando do Domingão. Depois de ver audiência “patinar” mesmo com a presença da ex-BBB Juliette na atração, o encerramento da edição deste domingo (3) foi marcado por uma gafe.

Ao final dos créditos, aparece o antigo logo da atração, Domingão do Faustão, ao invés do atual, Domingão com Huck.

A falha foi percebida pelos espectadores, que não perdoaram e fizeram piada nas redes sociais.

Ato falho? Globo erra nome do Domingão e troca Huck por Faustão / Foto: Reprodução/TV Globo

