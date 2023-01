Globo estreia na noite de hoje a nova edição do Big Brother Brasil, o BBB23 e vai faturar

O BBB 23 estreia nesta segunda-feira, 16, e a ansiedade está a mil. Mas calma! Enquanto o programa não começa, que tal ficar por dentro de todas as novidades da edição? Disputa em duplas, Poder Coringa, Central de Controle… e ainda tem mais!

É fogo no parquinho mesmo! Na primeira semana do programa, os brothers e sisters serão colocados em duplas escolhidas pelo público. Na dinâmica inédita, os pares devem jogar juntos o tempo todo. Ou seja, disputarão provas, Paredão e liderança grudados.

Com exceção da dupla formada pela Casa de Vidro, cada par é formado por um participante do Grupo Pipoca e um do Grupo Camarote.

MAIOR PRÊMIO

O vencedor do BBB 23 vai levar para casa o maior prêmio da história do programa! Porém, o valor final da premiação ainda é desconhecido – tanto pelo público quanto pelos confinados. Isso porque, pela primeira vez no Big Brother, o prêmio pode aumentar durante as dinâmicas.

PODER CORINGA

Outra novidade da edição é o Poder Coringa. Ele tem tudo para se tornar um dos itens mais disputados pelos participantes, já que garante uma vantagem toda semana.

O Poder Coringa funciona como um “card de poder” e é adquirido em uma espécie de leilão. Antes das compras, um benefício ou jogada diferente no game aparece à disposição dos confinados, que devem barganhar pelo privilégio.

CENTRAL DE CONTROLE

Ser o Líder já garante várias vantagens: a imunidade, o quarto exclusivo, a festa. Mas o BBB 23 vai trazer um extra! O todo-poderoso da semana terá uma grande central de controle.

O Líder poderá assistir ao que acontece no restante da casa com áudio, descobrir o total de votos que levou na competição e acordar os outros participantes na hora que desejar. As funções, é claro, têm limite de acesso, mas tornam o posto de Líder ainda mais valioso 👑

RECADO EM VÍDEO

Mais uma novidade que promete movimentar o jogo. 👀 Pela primeira vez no Big Brother, os eliminados poderão deixar uma mensagem em vídeo para alguém que continua na disputa. Se vai ser um recado, uma bomba, um conselho… só vamos saber na primeira eliminação! E o melhor: o vídeo será exibido na frente de todos os confinados.

COLETA SELETIVA

A pauta da reciclagem vai estar presente no dia a dia dos moradores da casa mais vigiada do Brasil. Nesta edição, os participantes serão recompensados semanalmente com estalecas por fazer a coleta seletiva do lixo. Bora reciclar!

QUADRO DE ILUSTRAÇÕES

Boa notícia para quem é fã de animações! O BBB 23 irá contar com um novo quadro, que traz toda semana um vídeo inédito da ilustradora Rafaella Tuma. De forma bem-humorada, os vídeos mostrarão tudo que está em alta na rotina dos brothers. Será uma maneira do público relembrar e se divertir com os momentos mais empolgantes da semana.

Imagem: Divulgação