Globo faz mudanças e The Voice contará com “equipe de rejeitados”

O reality musical contará, agora, com cinco equipes de competidores. Michel Teló será o técnico dos rejeitados

A Globo resolveu mudar a dinâmica para a décima temporada do The Voice Brasil. O programa, que estreia em outubro, contará com a presença de uma quinta equipe – anteriormente eram quatro -, sendo o novo time formado pelos participantes rejeitados.

Com a adição de mais uma equipe, Claudia Leitte voltou à competição como técnica, ao lado de Lulu Santos, Iza e Carlinhos Brown. Já Michel Teló, maior vencedor do The Voice Brasil, foi definido como técnico dos candidatos rejeitados.

Apesar da pandemia de Covid-19, The Voice conseguiu fechar mais uma temporada

Fonte Metropoles