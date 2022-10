Globo insiste e contrata nova pesquisa Ipec por R$ 237 mil

A Globo decidiu contratar uma nova pesquisa do Ipec sobre a disputa do segundo turno das eleições. A sondagem custará R$ 237 mil.

O resultado do levantamento deve ser divulgada na quarta-feira (5), segundo registro no TSE. As informações são do site O Antagonista.

A pesquisa quantitativa será realizada com entrevistas pessoais. Haverá aplicação de um questionário junto a uma amostra representativa do eleitorado, que será dividido em sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do entrevistado.

A margem de erro deverá ser de 2 pontos.

Fonte: Pleno News

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil