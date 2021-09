Globo prefere filme a antecipar estreia de Luciano Huck

Este domingo (5) poderia ser conhecido como o dia da estreia de Luciano Huck e o seu Domingão com Huck, mas acabou sendo protagonizado pela Anvisa e a suspensão da partida entre Brasil e Argentina. O plano B da TV Globo, em vez de ser a antecipação da entrada do apresentador no ar, foi a exibição do filme Círculo de Fogo na sessão Campeões de Bilheteria.

Luciano Huck chegou a mostrar sua tensão aos seguidores nos stories do Instagram.

– Eu não sei o que vai acontecer. Será que vou estrear antes? Vão colocar um filme? – brincou.

Após ter começado a exibição do longa, Huck retornou às redes sociais e novamente fez piada com a situação.

– Quando me disseram que eu ia estrear no domingo depois de uma batalha de gigantes, eu tinha entendido outra coisa – disse em alusão ao enredo do filme, com batalhas entre criaturas monstruosas e gigantescas.

Na web, as comparações de Huck com seu antecessor, Fausto Silva, foram inevitáveis. Internautas lembraram o “quem sabe faz ao vivo” e que a Globo teria mais confiança em antecipar o programa, caso fosse comandado por Faustão.

Tenho certeza que se fosse o Faustão ele entraria ao vivo pic.twitter.com/arn0PkZk9K — Louro Fofoqueiro (@Lourofofoqueiro) September 5, 2021

– Quando me disseram que eu ia estrear no domingo depois de uma batalha de gigantes, eu tinha entendido outra coisa – disse em alusão ao enredo do filme, com batalhas entre criaturas monstruosas e gigantescas. Na web, as comparações de Huck com seu antecessor, Fausto Silva, foram inevitáveis. Internautas lembraram o “quem sabe faz ao vivo” e que a Globo teria mais confiança em antecipar o programa, caso fosse comandado por Faustão.

Foto: Divulgação/TV Globo

Fonte: Pleno News