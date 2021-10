Globo reduz cachê de figurantes de novelas pela metade

A TV Globo reduziu quase pela metade os cachês dos figurantes, além de cortar o transporte de ida e volta para os estúdios. De acordo com informações do colunista Leo Dias, do Metrópoles, um grupo que atua há anos nas produções da emissora carioca enviou uma denúncia à coluna.

Antes da pandemia, o valor que os figurantes recebiam era de R$ 112 a diária, e com direito a usar carros de aplicativos para ir e voltar das gravações, sem custo para eles. No entanto, ao retomar com as gravações da novela Nos Tempos do Imperador, a Globo fez um corte brusco.

Os figurantes receberam um aviso na última sexta-feira (1º) de que o cachê diário será de apenas R$ 60. Além disso, eles terão que usar o transporte público para chegar ao Projac.

Caso testem positivo para a Covid-19, eles serão obrigados a ficar 15 dias sem trabalhar e, consequentemente, sem remuneração. A assessoria da Globo emitiu nota ao Metrópoles se posicionando.

– A Globo trabalha com agências de figuração e, durante uma pandemia, foram revisitadas algumas condições pactuadas. Com o retorno ao presencial, e a evolução dos procedimentos, gradualmente retornamos às condições vigentes no período pré-pandemia – disse a emissora.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/TV Globo