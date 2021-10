Globo reduziu salário de Galvão Bueno em 84%, afirma colunista

Um dos maiores salário da TV Globo há até pouco tempo, o narrador Galvão Bueno teria sofrido um drástico corte de seus ganhos pela emissora onde trabalha há quase quatro décadas.

De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, o principal narrador do país, que antes ganhava R$ 5 milhões, agora recebe R$ 800 mil, um corte de exatos 84% nos vencimentos.

De acordo com o colunista, o locutor esportivo estaria muito insatisfeito com a redução. Nos bastidores, segundo Dias, funcionários teriam se espantado com o tamanho do corte aplicado a um dos nomes mais conhecidos da televisão brasileira.

Em 2021, Galvão está completando 40 anos na TV Globo. Na emissora, ele já participou das coberturas de 10 Copas do Mundo, além de narrar o tetra campeonato da seleção brasileira, em 1994, e o penta, em 2002. Ao longo das quatro décadas, a voz do narrador também levou ao ar vitórias de Ayrton Senna, na Fórmula 1, e de Acelino Popó Freitas, no boxe.

Fonte: Pleno News