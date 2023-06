Globo se manifesta após vídeo de homem armado no “Encontro”

A TV Globo se manifestou, nesta quarta-feira (7), sobre as imagens onde um participante do programa Encontro mostra que estava com uma arma escondida entre o tênis e a calça.

Foi o próprio visitante que estava na plateia quem filmou a pistola escondida e viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo no Youtube.

Ao comentar o caso, a emissora diz que já identificou o homem e que a arma não era verdadeira.

– A Globo mantém protocolos rígidos que garantem a segurança de seus funcionários e convidados. A empresa tem ciência do episódio, já identificou a pessoa, apurou que o objeto não se trata de uma arma verdadeira e está estudando as medidas legais a serem adotadas – diz a nota.

O Youtube já removeu o conteúdo de sua plataforma, mas o vídeo foi compartilhado por outros usuários em outras redes sociais.

