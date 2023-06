Globo terá que pagar R$ 877 mil após “calote” do Caldeirão

No ano de 2010, o programa Caldeirão do Huck, antiga atração da emissora apresentada por Luciano Huck, abriu um concurso para que jovens de todo o Brasil apresentassem, em rede nacional, suas habilidades no basquete.

Como prêmio, o campeão se tornaria integrante dos Harlem Globetrotters, grupo americano de basquetebol. Além disso, o vencedor teria direito de morar, com tudo pago e com salário incluído, no território dos melhores jogadores americanos, os Estados Unidos (EUA).

Nas quadras do mundo, os Harlem Globetrotters, apelidados como “time de basquete mais famoso do mundo”, fazem apresentações de tirar o fôlego. O show mistura entretenimento e habilidades profissionais com o manuseio da bola de basquete. Fãs consideram a equipe extremamente talentosa.

Diante da proposta irresistível, Wilson Cardoso de Melo decidiu se inscrever e durante toda a competição se destacou com o seu talento. O jovem venceu e logo começou a se preparar para as mudanças que aconteceriam na sua vida a partir dali.

O jovem abriu mão do seu noivado para se dedicar a carreira nos Harlem Globetrotters e também trancou a faculdade no Distrito Federal.

A PREMIAÇÃO

A alegria do jovem, no entanto, durou pouco. O rapaz, ainda sem um contrato de trabalho formalizado, teve seu visto negado pela Embaixada dos Estados Unidos e ficou impedido de participar da equipe.

Para aliviar o sofrimento do rapaz, a TV Globo ofereceu um pequeno salário de R$ 1 mil/mês pelo período de um ano. Os valores foram confirmados pela advogada do rapaz, Liana Raquel.

O brasileiro recusou a proposta e processou a emissora. Após mais de uma década, a sentença foi proferida pelo ministro Marco Aurélio Bellize, do Superior Tribunal Eleitoral (STJ), e a TV Globo foi condenada a pagar mais de R$ 877 mil para o vencedor. Deste montante, R$ 681 mil foi por dano material.

A emissora recorreu da decisão, mas o pedido foi negado pelo STJ. A defesa de Wilson confirmou que a emissora começou a depositar os pagamentos na conta bancária de Wilson. As informações são do Metrópoles.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Rede Globo e Globoplay/Domingão com Huck