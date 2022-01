Glória Maria recebe alta hospitalar após ser internada com Covid

A jornalista Glória Maria recebeu alta hospitalar nesse sábado (22/1), após ficar internada para tratar infecção por Covid-19. Ela estava em um hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro desde quarta-feira (19/1).

As informações foram reveladas pela colunista Fábia Oliveira, do site Em Off. Glória teve um quadro preocupante de Covid e precisou ficar em observação no hospital.

Segundo o site, foi necessário fazer um dreno no pulmão da apresentadora. Por essa razão, a saída dela, que estava prevista para quinta-feira (20/1), foi adiada.

Recentemente, a jornalista relembrou a luta que enfrentou quando foi diagnosticada com quadro de tumor no cérebro, em 2019. Segundo ela, as chances de sobreviver eram de 30%.

“Depois do tumor no cérebro, eu não vivo mais de sonhos. Eu vivo de realidade. Tenho muita coisa para realizar. Ganhei mais um ‘prazo de validade’. E estou aproveitando de todas as maneiras”, disse ela, em entrevista para a Revista GE.

