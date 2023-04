Gol de pênalti dá vitória ao Paysandu sobre o Águia, em Marabá, no jogo de ida da semifinal do Parazão

O Paysandu venceu o Águia em Marabá, no jogo de ida pela semifinal do Campeonato Estadual de 2023. O gol que deu a vantagem ao Papão para a partida de volta, dia 29, na Curuzu, foi marcado por Mário Sérgio, cobrando pênalti na segunda fase do jogo. A partida, lógico, teve a transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

O duelo agradou ao torcedor pelo volume de ações. O bom gramado do Zinho Oliveira deu margem para um jogo corrido e bastante alternativo.

O Águia, em casa e com apoio da sua torcida, começou quente. Aos quatro minutos Castro arriscou de longe e Thiago Coelho desviou para

DOMÍNIO

O Paysandu passou a tocar a bola em busca de espaço e gol. Aos doze minutos Geovane aparece bem na esquerda e bate cruzado, Axel Lopes salva o Águia do perigo. Aos 17’ Ricardinho cruza na área e Mário Sérgio cabeceia para fora. Depois, aos 35’ Vinicius Leite bate forte e Axel Lopes com leve desvia para escanteio.

LANCE DUVIDOSO

No começo do segundo tempo, aos sete minutos, Eltinho avança e acaba derrubado por Bruno Limão. O árbitro assinala a penalidade. Houve princípio de tumulto com os jogadores marabaenses questionando o lance, considerado fora da grande área pela maioria.

Mário Sérgio, depois de três minutos de tolerância, cobra e marca para o Papão.

EM CIMA DO LANCE

O Águia corre atrás do empate por conta do recuo bicolor. A pressão do Azulão aumenta e a zaga bicolor se vira para desafogar o perigo.

O goleiro Thiago Coelho se destaca com defesas importantes. O Paysandu faz troca de jogadores, porém, permanece acuado, sem passar do meio-campo.

Nos acréscimos, Thiago Coelho salvou uma bola que seria o gol do empate do Azulão. (Reportagem: Braz Chucre/Edição: Roberto Barbosa)

Ficha Técnica

Águia 0 x 1 Paysandu

Campeonato Paraense – 2023- Semifinal – Jogo de da

Data: 22/04/2023

Local: Estádio Zinho Oliveira

Hora: 17h

Gols: Mário Sérgio, 10’, penalidade, 2/T

Arbitragem

Árbitro: Klever da Costa Lobo- PA

Assistentes: Jhonathan Leone Lopes e Carlos Eduardo Galeno- PA

Cartão Amarelo: Thiago Coelho;Genilson, João Vieira, Mário Sérgio, Eltinho, Wanderson, do Paysandu; Danilo Cirqueira, Balão Marabá, Evandro, do Águia.

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, David, Betão e Evandro; Castro (Wendell), Balão Marabá (Patrick), Danilo Cirqueira e Vander (Adauto); Alan Maia (Pablo) e Luam Parede (Luan Santos)

Técnico: Mathaus Sodré

Paysandu

Thiago Coelho; Edilson, Genílson (Jimenez), Wanderson e Eltinho; Filemon, João Vieira (Kelvi), Geovane (Igor Fernandes) e Ricardinho (Fernando Gabriel); Vinícius Leite (Luis Phelipe) e Mário Sérgio

Técnico: Márcio Fernandes

Imagens: Vitor Castelo/Agência Paysandu