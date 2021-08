Gol fará manutenção e sistemas ficarão fora do ar neste fim de semana

A Gol Linhas Aéreas informou, nesta sexta-feira (20/8), que realizará neste final de semana, entre sábado (21/8) e domingo (22/8), uma manutenção programada em seu sistema de vendas e atendimento. Com isso, os serviços digitais da empresa ficarão indisponíveis e os passageiros terão que resolver problemas diretamente no aeroporto.

De acordo com a assessoria da Gol, a manutenção inicialmente está prevista para durar das 19h do sábado até às 12h do domingo.

“Os canais digitais, como site e app, estarão indisponíveis para venda e atendimento, portanto, os clientes com voos programados deverão realizar procedimentos de check-in diretamente nos aeroportos, com o suporte do nosso time”, diz a nota.

A companhia informa ainda que, em caso de urgência, informações adicionais podem ser obtidas no site ou por meio da Central de Relacionamento com o Cliente.

“Tendo a segurança como valor número um, a companhia reforça que a ação em nada afeta suas operações de voos e que os procedimentos em solo seguirão os protocolos já estabelecidos pela Gol. Desta forma, o embarque dos clientes com voos neste período está confirmado”, finaliza o comunicado.