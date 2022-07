Gol suspende parceria com Veja após exemplar contra Bolsonaro

Na última quarta-feira (13), a Gol Linhas Aéreas decidiu suspender uma parceria com a Editora Abril após a distribuição de exemplares da revista Veja com uma manchete contra o presidente da República Jair Bolsonaro (PL). O anúncio da companhia aérea surgiu após uma crítica do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que questionou a distribuição das revistas em um balcão da Gol.

Em nota, a companhia aérea disse lamentar o ocorrido. Na capa da revista havia uma foto de Bolsonaro e a manchete Perigo à Vista.

– Lamentamos profundamente o ocorrido. As ações promocionais da GOL não têm qualquer viés político. A parceria de distribuição de revistas com Ed. Abril, hoje suspensa, não abrange editorial ou escolha de notícias. A GOL segue trabalhando pelo desenvolvimento do Brasil – disse a empresa.

À Folha de S.Paulo, a companhia explicou que, em maio, tinha feito uma parceria com a Editora Abril para a distribuição gratuita da Veja, por tempo limitado e em caráter experimental.

– A parceria se encerrou nesta semana. Em nenhum momento a companhia participou da definição do conteúdo editorial da revista, assim como da escolha de notícias – esclareceu a Gol.