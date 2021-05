Goleiro Bruno diz que aposentou as luvas: “Futebol é passado”

O goleiro Bruno Fernandes anunciou sua aposentadoria do futebol aos 36 anos por meio de vídeo publicado nas redes sociais na última quinta-feira (13). De acordo com ele, as luvas ficaram para trás; agora, ele trabalhará como investidor.

– Futebol é coisa do passado; ficou no passado. Aposentei a luva. Parei. Deu para mim! A parada agora é só investimento. Negócio do futebol foi difícil para mim… Mas deu. Não jogo mais bola. A vida continua. Não tenho que ficar preso só ao futebol – disse o ex-jogador do Flamengo em chamada ao vivo, perto de um computador que exibia gráficos em sua tela.

Bruno foi condenado pelo assassinato da namorada, a modelo Eliza Samúdio, no ano de 2010. Ele ficou 8 anos e 10 meses em regime fechado. Após a mudança para o regime semiaberto domiciliar, ele chegou tentar carreira em clubes menores, como o Rio Branco, do Acre, e o Esporte Clube Atlético Carioca, de São Gonçalo (RJ).

