Goleiro morre sufocado com a própria língua após dividida

Um jogador de futebol russo de 23 anos morreu engasgado após uma violenta colisão com um jogador do time adversário, em um amistoso. Informações preliminares indicam que Alexander Shishmarev, goleiro do Krasnaya Zvezda, ficou sufocado com a própria língua após uma dividida, em partida que aconteceu na região de Kaliningrado, no último sábado (28).

Um comunicado divulgado pela seleção da Rússia no Twitter afirmou que, apesar de a equipe médica tentar o socorro por mais de uma hora, Aleksander não resistiu.

– O goleiro Alexander Shishmarev morreu tragicamente em Kaliningrado, enquanto jogava pelo Krasnaya Zvezda contra o Baltika. O jogador de 23 anos se feriu em uma colisão com um atacante adversário e, apesar de mais de uma hora de atendimento, não pôde ser salvo – escreveu o perfil.

O chefe da federação de futebol de Kaliningrado, Alexander Gvardis, lamentou o incidente.

– É uma tragédia terrível para todos nós. Shishmarev saiu em busca da bola e colidiu com um jogador de Baltika, com o qual ele caiu. Segundo dados preliminares, a língua dele foi para trás, e ele sufocou. Definitivamente não foi um ferimento na cabeça. Uma ambulância chegou ao campo depois de 15 a 25 minutos após a chamada. Condolências à família e aos amigos do jogador. Uma coisa terrível aconteceu hoje – disse.

