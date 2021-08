Golpe da falsa casa lotérica faz vítimas em Belém e Ananindeua: ouça os relatos

Imagina você pegar o dinheiro do seu salário e fazer o pagamento de dívidas em uma nova Casa Lotérica que surgiu no bairro. Porém, com o passar dos dias, descobre que os boletos não foram compensados e, pior, que o estabelecimento fechou e tudo se tratava de um golpe.

Foi isso o que aconteceu em pelo menos dois casos ocorridos em Belém e Ananindeua nas últimas semanas, onde várias vítimas sofreram o golpe ao pagar suas contas em um estabelecimento que faz uso do nome de uma empresa de transações financeiras.

Em Belém, os casos ocorreram na Avenida José Bonifácio, próximo de uma feira, no bairro do Guamá. Já em Ananindeua, ocorreu no centro. Nos dois casos, o mesmo enredo: quando as vítimas vão procurar a empresa para reclamar, descobrem o prédio já abandonado e pichado com dizeres como “Golpe”.

Segundo informações, tanto o dono do ponto comercial onde se instalou a suposta empresa, bem como os trabalhadores contratados para prestar o serviço, não recebem o acordado e o golpista some. Segundo relatos, houve quem tivesse o prejuízo de mais de mil reais por conta de pagamentos no estabelecimento. É bom ficar atento.

Ouça o relato:

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação