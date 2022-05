Golpe de venda de apartamentos do programa de habitação fazem vítimas em Belém

Depois de receber denúncias de venda de um dos apartamentos habitacionais dos residenciais Maracacuera I e Maracacuera II que fazem parte dos programas de habitação, a Secretaria Municipal de Habitação constatou um anuncio de venda de um dos respectivos apartamentos habitacionais, que serão futuramente destinados a famílias vulneráveis cadastradas e selecionadas para as moradias em Belém.

Os departamentos sociais e jurídico do órgão iniciaram, de imediato, um levantamento para identificar e adotar as providencias administrativas e judiciais em relação á tentativa de golpe. Essas unidades habitacionais somam 960 apartamentos habitacionais dos residenciais Maracacuera I e Maracacuera II, prevista para ser entregue as famílias no próximo mês de junho.

O anuncio da venda foi feita por meio de uma postagem pessoal nas redes sociais e o registro já está documentado na Sehab. É proibido vender, alugar ou ceder os imóveis nos primeiros dez anos, no caso dos beneficiários, sob pena de perder as moradias e devolver os subsídios do governo.

Já foram realizadas centenas de denúncias de tentativa de fraudes acompanhadas pela equipe da Sehab e caixa econômica federal. Cerca de 400 apartamentos foram ocupados irregularmente por famílias que informam ter comprado os imóveis de outros residenciais, por valores que variam entre R$ 2.500,00 a R$ 3.500,00. Em alguns casos, já há decisões judiciais com ordem de desocupação dos imóveis, para que as moradias sejam entregues ás famílias aprovadas nos programas de habitação.

Doranilce usava nome falso para vender apartamentos do programa de moradia do Governo Federal

A Polícia Civil, realizou uma prisão em flagrante, no bairro de canudos, uma mulher acusada de cobrar por apartamentos do programa de moradia do Governo Federal. De acordo com as investigações, Doranilce Bentes Pinho cobrava cerca de R$ 2 mil por imóvel. Até o presente momento apenas 12 pessoas foram vitimas da mulher, que já está presa logo depois de receber o dinheiro de duas vítimas.

A Sehab disponibiliza um canal de mensagens para receber denúncias de fraudes e tentativas de venda de apartamentos, no número 91 98580-8658. Os casos são encaminhados á Caixa e á polícia.

Foto: Reprodução Ag.Belém