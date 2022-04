Golpista que prometia cargos no TJPA é preso em flagrante pela Polícia Civil, em Belém

Um golpe envolvendo falsas promessas de emprego levou onze pessoas a serem extorquidas na região metropolitana de Belém. Na tarde da última segunda-feira (18), a Polícia Civil prendeu Eldon Monteiro Pereira, de 41 anos, no bairro da Sacramenta, pelo crime de estelionato. Ele prometia que conseguiria cargos no funcionalismo público e exigia um pagamento antecipado das vítimas que, desempregadas, acabavam sendo ludibriadas.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na 1ª Seccional Urbana da Sacramenta, uma das vítimas de Eldon Monteiro Pereira foi até à delegacia, na tarde de segunda (18), para denunciar o golpe. Ela contou aos policiais que o homem oferecia falsas vagas de emprego no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), localizado na avenida Almirante Barroso, com promessas de altos salários.

Para ter acesso às supostas vagas, as vítimas teriam que fazer um pagamento ao golpista. Ele cobrava um valor de R$ 1 mil por cada vaga que anunciava. Diante dos fatos, a Polícia Civil conseguiu localizar e prender o suspeito em flagrante delito. Ele vai responder pelo crime de estelionato, e pode pegar uma pena de até cinco anos de prisão. Eldon seguiu para fazer o exame de corpo de delito e já está à disposição da Justiça.

A Polícia Civil pede que, caso a população se depare com alguma tentativa de golpe, denuncie. Para fazer isso, basta ligar para o Disque-Denúncia (181) ou para o Centro Integrado de Operações – Ciop (190) e repassar as informações às autoridades. A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.

