Google Analytics: usuários relatam bug no registro de audiência

Muitos usuários do Google Analytics podem ter se assustado com a audiência apresentada em seus sites na manhã desta quarta-feira (6). No rastreador de problemas do próprio Google, há diversos relatos de um bug com os registros de audiência, que aparenta ser menor do que a real.

“Desde esta manhã, os dados em tempo real são muito imprecisos ou muito baixos. Normalmente temos cerca de 25 mil usuários em tempo real pela manhã (somos um site de jornal) e desde horas vemos apenas entre 200 e 400 usuários. Além disso, as páginas principais em tempo real estão faltando muitos dados”, relatou um usuário na plataforma.

Google Analytics com problemas?

Nos testes feitos pela equipe do Olhar Digital, o Google Analytics também apresentou problemas com o registro de audiência. Apesar disso, as páginas de Status dos serviços do Google ainda não apresentam problemas na plataforma.

“Existe algum problema no Analytics? Rastreamento de usuários em tempo real? Estamos vendo isso em várias contas”, disse um usuário no Twitter. Nos comentários do fórum, de alguns países como o Brasil Brasil, Sérvia, França e Estados Unidos também relataram o problema.

Fonte: Olhar Digital