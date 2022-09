Google anuncia novos recursos no Chrome  

O Google Chrome é considerado o maior navegador do mundo e frequentemente passa por modificações a fim de atrair mais usuários e continuar ocupando este posto. A gigante da tecnologia anunciou recentemente novas atualizações que prometem facilitar a vida dos usuários.

Entre as principais mudanças está o facilitação da inicialização. Agora, os usuários podem escolher pela opção “Continue de onde parou” que facilitará muito, caso você acabe fechando todas as guias por acidente. Com a nova opção, o Google Chrome reabre todas as guias fechadas.

A nova versão do Google Chrome também ganhou um recurso de tradução integrado, permitindo traduzir trechos específicos da página. Antes, quando os usuários clicavam no botão de tradução do navegador acabavam traduzindo a página inteira, mas agora podem selecionar um pedaço específico do texto.

Entre as mudanças, também está uma alteração que deve passar despercebida por muitos: a contagem de guias abertas. Anteriormente, as guias abertas dentro de um grupo eram consideradas uma só, mas agora elas serão contadas individualmente, resultando em um número total de guias abertas muito maior.

Nesta semana o Google também realizou o Search On 22, um evento online que contou os novos recursos e ferramentas dos serviços da empresa.

“Estamos tornando a pesquisa visual muito mais natural do que nunca e ajudando as pessoas a navegar pelas informações de forma mais intuitiva. Aqui está um olhar mais atento”, disse a empresa sobre as novas ferramentas.

Fonte: Olhar Digital