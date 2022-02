Google Chrome atualiza logotipo pela primeira vez após 8 anos

Em 2014, o Google realizou a última mudança do logotipo do Chrome e, após oito anos, uma nova opção está disponível aos olhares dos consumidores do navegador. A revelação foi realizada pelo designer do navegador Elvin Hu, em uma mensagem publicada em seu perfil pessoal.

O logotipo está ligeiramente diferente do que foi apresentado em 2008, quando o navegador foi lançado. Porém, as mudanças mais recentes são menos chamativas e é possível visualizar pequenas diferenças nos tons de cores e espessura de cada camada.

“Alguns de vocês podem ter notado um novo ícone na atualização Canary do Chrome hoje. Sim! estamos atualizando os ícones da marca Chrome pela primeira vez em 8 anos. Os novos ícones começarão a aparecer em seus dispositivos em breve”, disse Hu no Twitter.

Novo logo em breve

Algumas pessoas podem não perceber a mudança, já que não foi nada drástico, mas as cores estão mais vibrantes — como o azul no centro do logotipo, que também aumentou um pouco de tamanho. Por enquanto, a novidade só está disponível para os usuários da versão para desenvolvedores Chrome Canary, mas será liberada nos próximos meses nas versões convencionais.

É importante ressaltar que o logotipo será apresentado levemente diferente em cada sistema operacional. Por exemplo, no ChromeOS a imagem é um pouco mais colorida, enquanto no macOS o logo tem um leve sombreamento.

