Google Docs lança ferramentas de tabela para facilitar e gerenciar projetos

Desde o ano passado, o Google está introduzindo novidades que tornem mais fácil a vida das pessoas na hora de realizarem ou colaborarem em projetos. As ferramentas otimizam a produtividade e com pequenos recursos modulares que são projetados para atingir esse objetivo.

Agora, a mais recente atualização adiciona uma nova ferramenta para criar menus suspensos no Google Docs.

Agora, a mais recente atualização adiciona uma nova ferramenta para criar menus suspensos no Google Docs.

Você pode usar o recurso para adicionar os menus que podem ser personalizado ​​ao seu documento, tendo a opção de decidir quantos itens deseja e também o título e a cor associada de cada um. O Google Docs ainda permite salvar um menu como modelo para uso posterior.

O Google disponibilizou até tabelas com possibilidade de rastrear um roteiro de produto. A atualização coloca o Docs como substituto de aplicativos de gerenciamento de projetos como a Asana. “Esperamos que esses recursos ajudem você a criar documentos altamente personalizados e organizados no Google Docs, facilitando a colaboração e impulsionando seu projeto”, disse a empresa sobre a novidade.

Além disso, o Google pretender lançar o recurso para todos os clientes do Google Suite, assim como todas as contas pessoais do Google, já nas próximas semanas. Após o acesso, a pessoa pode adicionar um menu suspenso selecionando a opção “Suspenso” no menu “Inserir”.

Fonte: Olhar Digital