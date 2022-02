Google Drive lança novos filtros que facilitam na hora de pesquisar

Os filtros de pesquisa chegou ao Google Drive para facilitar a organização dos usuários, tornando mais prático a vida de quem precisa ter os arquivos na plataforma de fácil acesso e isso ainda está se tornando disponível para todos os usuários, incluindo quem usa G Suite Basic e Business.

O recurso foi lançado pela primeira vez como uma versão beta em novembro do ano passo e deve permitir que você filtre os seus resultados de pesquisa por local, tipo de arquivo, data de modificação, pessoas, tarefas e rótulo compartilhado.

Veja:

As fichas de pesquisa aparecem logo abaixo da barra de pesquisa depois que você faz uma pesquisa.

Você pode usar os filtros digitando uma palavra-chave na barra de pesquisa do Drive como faria normalmente. Depois, abaixo da barra de pesquisa, você verá seis menus diferentes para fichas de pesquisa: Local, Tipo de arquivo, Pessoas, Última modificação, Apenas título e Tarefas.

Ao selecionar uma das opções, aparecerá os resultados de pesquisa de acordo. Por exemplo, ao clicar em ‘Localização’ você poderá filtrar seus resultados por Qualquer lugar no Drive, Meu Drive, Compartilhado comigo, Com estrela e Lixeira.

Antes disso, o Google ocultava a série de filtros mais limitados de pesquisa do Drive em uma guia integrada à barra de pesquisa. Então, ao colocar a ferramenta acima dos resultados da pesquisa irá facilitar a localização e o gerenciamento pelos usuários.

O Google também lançou os filtros de pesquisa no Gmail em 2020 , em que as pessoas podem encontrar logo abaixo da barra de pesquisa. Após usar os chips de pesquisa no Gmail, é prático ver o recurso ser transferido para o Drive, onde as coisas podem ficar desorganizadas de forma bem rápida.

Fonte: The Verge