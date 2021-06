Google e Jio lançam smartphone Android de baixo custo na Índia

O Google anunciou nesta quinta-feira (24) o seu primeiro smartphone lançado em parceria com a Jio, uma das operadoras e empresas de tecnologia mais poderosas das Índia.

Chamado de JioPhone Next, o celular é destinado ao mercado local e foca em custo-benefício, além da integração com serviços do Google. O objetivo é “permitir a novos usuários de internet terem a experiência das melhores funções possíveis do Android sob um preço acessível”.

O celular da Google com a Jio.Fonte: Google

Não há detalhes sobre as especificações técnicas do modelo, mas algumas funções possíveis graças ao envolvimento do Google foram relatadas. O smartphone terá ferramentas de tradução em tempo real na câmera, integração com o streaming de música Jio Saavn e o sistema de pagamentos My Jio, além da possibilidade de acesso rápido aos placares de jogos de críquete.

Além disso, a câmera terá modo HDR, bom suporte para ambientes de baixa iluminação e uso otimizado de realidade aumentada via Snapchat. Atualizações de segurança serão enviadas “regularmente” pela própria empresa.

Disponibilidade

O JioPhone Next será lançado na Índia em 10 de setembro de 2021 e posteriormente levado para outros países ainda não confirmados.

A parceria entre Google e Jio não é uma surpresa: no ano passado, a gigante anunciou investimentos de US$ 10 bilhões na Índia — considerada um dos maiores mercados para dispositivos móveis do mundo, especialmente nos modelos mais baratos. Além do dispositivo, a companhia anunciou que a Jio passará a adotar o Google Cloud para seus serviços e vai auxiliar a operadora na implementação do 5G na região.

Fonte: Google