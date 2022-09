Google e Meta são multados por roubar informações de usuários na Coreia do Sul

A Comissão de Proteção de Informações Pessoais da Coreia do Sul apontou que o Google e a Meta violaram as leis de privacidade do país, coletando informações de usuários para anúncios personalizados.

A Meta, dona do Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp, recebeu uma multa de cerca de 44 milhões de dólares – aproximadamente R$ 227 milhões. Enquanto isso, o Google foi autuado em US$ 50 milhões, que representa cerca de 258 milhões de reais.

As empresas afirmaram discordar da decisão do órgão regulador e explicaram que sempre fizeram tudo o possível para proteger as informações pessoais dos seus usuários.

Porém, a Comissão disse que o Google e a Meta nunca explicaram explicitamente aos usuários seus serviços e obtiveram consentimento prévio para coletar informações comportamentais para criar anúncios personalizados.

YouTube começa a testar mais anúncios nos vídeos

Os anúncios do YouTube podem se tornar muito irritantes, principalmente quando surgem no meio de vídeos que estamos muito focados. Por isso, a plataforma incluiu a possibilidade pular as propagandas depois de certo tempo.

No entanto, mesmo incomodando os usuários, são os anúncios que geram receita para plataforma do Google, o que levou o YouTube a introduzir as inserções comerciais no meio dos vídeos.

Essas propagandas muitas vezes são mostradas em duplas e a primeira não pode ser pulada, já a segunda sim. Porém, isso pode estar mudando, e o YouTube está começando a testar até 5 anúncios seguidos, o que não está agradando os usuários.

Em resposta aos usuários, o YouTube afirmou que este novo modelo de anúncio é chamado de “bumper ads” e cada uma das publicidades tem, no máximo, seis segundos, não ultrapassando os regulares 30 segundos.

Fonte: Olhar Digital