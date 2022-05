Google Fotos adiciona modo para tornar tons de pele mais realistas

Em busca de imagens mais próximas da realidade, o Google Fotos vai adicionar um novo filtro. Apesar de parecer contraditório, o recurso poderá ser usado para deixar os tons de pele mais naturais. O modo é uma atualização de algo que já vinha sendo feito com as câmeras do Pixel 6.

No entanto, até então o recurso era exclusivo do smartphone da Google. Agora, uma atualização vai trazer os filtros, chamados de “Real tone”, para todos os aparelhos com iOS e Android. A empresa explica ainda que os formatos são voltados para edições profissionais.

Novos filtros do Google Fotos

“Os novos filtros Real Tone no Google Fotos estão começando a ser lançados hoje no Android, iOS e na web. Esses filtros foram projetados por criadores de imagens profissionais para funcionar bem em todos os tons de pele, para que você possa escolher o filtro que reflete seu estilo”, disse o Google.

Todos os filtros novos vão vir com o indicativo de “Real tone” e podem ser usados tanto de forma automática quanto com uma edição individual em cada um deles. Se optar pelo automático, o software do Google Fotos vai editar da maneira que considerar mais adequada.

Para desenvolver os filtros, o Google utilizou a escala Monk, que foi liberada agora em código aberto e conta com 10 variedades de pele e, segundo a empresa, pode representar tons mais escuros de uma forma mais adequada e realista.

Fonte: Olhar Digital