Google investe US$ 300 milhões em rival do TikTok

Entre os investimentos recentes do Google, está um aporte de US$ 300 milhões da gigante de buscas para a startup indiana ShareChat, elevando o valor de mercado da empresa do ramo de mídia social para a faixa dos US$ 5 bilhões, segundo os dados da Reuters.

Este já é o segundo cheque relevante da gigante de buscas no nicho de aplicativos de vídeos curtos na Índia, um segmento dominado atualmente pelo aplicativo TikTok.

Mercado de startups em baixa

Analistas apontam que o investimento do Google chega em um momento de baixa entre as startups indianas, que após terem captado um recorde de US$ 35 bilhões em 2021, lutam para arrecadar fundos em meio às incertezas da economia global.

Vale ressaltar que a injeção de capital do Google acontece junto ao salto de popularidade dos concorrentes do TikTok na Índia, já que aplicativo da ByteDance segue banido do país desde 2020 por desacordos do governo indiano com a China: “eles estão engajados em atividades que são prejudiciais à soberania e integridade da Índia, à segurança do estado e à ordem pública”, relataram as autoridades do país na época.

Como contexto, o ShareChat possui atualmente 180 milhões de usuários ativos mensais. Entre seus investidores, também estão outros nomes conhecidos, como o Twitter e a Snap, empresa que controla o Snapchat.

Curiosamente, se Elon Musk conseguir de fato comprar o Twitter, o chefão da Tesla e SpaceX terá automaticamente uma participação de 6% a 8% no ShareChat, apontam especialistas.

Fonte: Reuters