Google lança site para quem se prepara para uma entrevista de emprego

A Inteligência Artificial (IA) também está presente para auxiliar candidatos que estão em busca de treinamentos para se saírem bem em entrevistas de emprego. O Interview Warmup é uma ferramenta gratuita do Google que contribui com quem tem dúvidas sobre como se comportar diante de uma entrevista de emprego.

Graças a tecnologia de IA, a ferramenta destina perguntas comuns de entrevista para preparar o candidato a obter flexibilidade quando a hora da verdade chegar.

Pelo site, é possível percorrer um padrão de entrevistas, contribuindo com a desenvoltura do candidato. Como? Por meio de resultados e insights.

No entanto, o serviço ainda não está disponível em português, mas pode ser bem útil para profissionais que estão se planejando para uma vaga que exija um nível de proficiência em inglês ou estão em busca de uma oportunidade no exterior.

Veja como usar o Interview Warmup

O Interview Warmup faz uma série de perguntas de entrevista relevantes para o seu campo de trabalho. Elas começam desde questões sobre trajetória profissional, conhecimentos técnicos e referentes ao segmento de atuação.

Os questionamentos variam conforme a carreira, mas a plataforma também possui perguntas mais comuns realizadas por recrutadores, como “Por favor me conte sobre alguns de seus pontos positivos e negativos”, e “Qual é o seu objetivo profissional para os próximos cinco anos?”

O primeiro passo é acessar o site. Acesse em seu navegador e clique em começar a praticar, que fica na parte inferior da tela principal. Em seguida, escolha seu campo de trabalho na lista e clique em Iniciar na página seguinte.

A partir desse estágio, a IA fará cinco perguntas: elas podem ser respondidas tanto por meio da escrita quanto do seu áudio.

É possível diferenciar as perguntas a serem respondidas, de acordo com cada acesso ao site. Dessa maneira, os insights serão diferenciados, contribuindo com sua preparação.

Ao contar com o auxílio da plataforma do Google, certamente você terá um diferencial em relação aos demais candidatos. E o mais importante é sempre ser honesto, demonstrando da maneira mais natural possível sua personalidade e jeito de ser.

Fonte: Exame