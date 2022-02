Google libera Chrome OS Flex para PCs e Macs antigos

Tem um PC ou Mac antigos, com problemas de lentidão e dificuldade para executar programas mais recentes? Instalar o Chrome OS Flex no dispositivo pode ser a solução para dar vida nova a ele, aproveitando a versão gratuita do sistema operacional cuja prévia foi liberada pela Google nessa terça-feira (15).

Construído a partir da plataforma CloudReady, adquirida pela companhia de Mountain View em 2020, o sistema entrega uma experiência semelhante à encontrada no Chrome OS em um Chromebook. No entanto, alguns recursos da edição convencional não estão presentes, como o suporte aos apps Android, enquanto outros dependem do hardware do computador utilizado.

“Uma maneira gratuita e sustentável de modernizar os dispositivos que você já possui”, como foi apresentado pelo Google, o Chrome OS Flex oferece vantagens como inicialização rápida e “segurança proativa”, geralmente ausentes em máquinas defasadas. O uso do Google Admin Console para gerenciar atualizações remotamente é outro atrativo.

O sistema baseado no Linux promete prolongar a vida útil de computadores antigos.Fonte: Google/Divulgação

A big tech ressalta ainda benefícios como acesso rápido a aplicativos da web e a sincronização e a facilidade de gerenciamento de todos os PCs de uma rede (o sistema é projetado para empresas e escolas). A instalação do software também contribui para a redução do lixo eletrônico, ao evitar o descarte de computadores velhos.

Instalação rápida

A prévia do Chrome OS Flex leva apenas alguns minutos para configurar e instalar, de acordo com a gigante das buscas. É necessário usar um pendrive com no mínimo 8 GB de espaço disponível, onde será criada uma unidade USB inicializável, que também permite testar a solução antes da instalação.

Como lembra o própria Google, trata-se de uma versão liberada em modo antecipado, com possibilidade de apresentar bugs, o que pode dificultar a utilização por usuários finais. Requisitos e informações referentes à instalação estão disponíveis na página do sistema.

Fontes

The Verge Android Police Google