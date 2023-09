Google Maps é utilizado para achar avião desaparecido desde 2014

O avião Boeing 777-200 da Malaysia Airlines, que está desaparecido desde 2014, teve supostamente seus destroços localizados. O especialista em tecnologia do Reino Unido, Ian Wilson, teria encontrado as coordenados dos destroços através do Google Maps. O voo MH370, que traçava o trajeto entre Kuala Lumpur, na Malásia, e Pequim, na China, desapareceu em 2014, com 239 pessoas, entre passageiros e tripulantes.

A informação foi divulgada pelo tabloide Mirror. Segundo eles, Wilson teria supostamente avistado os destroços da aeronave em uma floresta em Camboja. “Pela imagem do Google [de 2018], é possível ver cerca de 69 metros [do que seria a aeronave], mas parece haver uma lacuna entre a cauda e a parte traseira do avião”, diz o especialista ao jornal.

O desaparecimento aconteceu no dia 8 de março de 2014, com 227 passageiros e 12 tripulantes. A aeronave teria parado de responder após uma transferência de controladores de tráfego aéreo entre a Malásia e o Vietnã. No momento, o transponder estava desligado.

Segundo o tabloide, o Bureau of Aircraft Investigations Archives não descartou a possibilidade de as imagens do Google Maps serem do avião desaparecido. Entretanto, a informação ainda segue sem confirmação.

Fonte: IG/Foto: Reprodução/Canal Ciência Criminal – 03.09.2023