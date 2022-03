Google Mensagens ganha várias novidades como reação com emojis de iPhones

Além das várias novidades da atualização do Android, o Google também resolveu mexer no seu app de SMS, o Google Mensagens, ou Google Messages. Várias delas são focadas em facilitar as conversas com usuários de iPhones, como as reações de mensagens com emojis.

O recurso já vinha sido testado em uma versão beta, mas agora será liberado para todos os usuários. Segundo o release, a reação de mensagens de usuários iPhone com emojis será implementada primeiro em inglês, e depois em outras línguas. Testamos aqui, mas essa novidade ainda não está disponível.

Google Mensagens terá envio de vídeos pelo Google Fotos

Além disso, o Google Mensagens ganhou outra novidade para ajudar na troca de mensagens entre smartphones Android e iOS, o envio de vídeos como links do Google Fotos. Os problemas das mensagens entre smartphones Android e iPhones acontece por elas são feitas pelo velho SMS, e não pelo protocolo RCS (Rich Communication Service).

Com o protocolo RCS, as imagens compartilhadas com outros dispositivos Android são de ótima qualidade, mas o mesmo não acontece quando você manda elas para alguém com um iPhone. Agora, com o link do Google Fotos, o usuário do dispositivo iOS vai conseguir assistir ao vídeo em alta qualidade, e não a versão borrada que recebia antes.

O Google aproveita para pegar no pé da empresa de Tim Cook, dizendo que encoraja a Apple a “se juntar ao resto da indústria e adotar o RCS”.

Pastas para manter a caixa de entrada organizada automaticamente

O Google Mensagens também vai ganhar pastas para ajudar a manter sua caixa de entrada organizada. As mensagens pessoais e de trabalho serão divididas automaticamente. Além disso, o usuário também poderá configurar as mensagens de confirmação de senha para serem apagadas automaticamente em 24 horas.

Lembretes para responder mensagens e avisos de aniversário

Os lembretes para responder mensagens depois de alguns dias, tão úteis no Gmail, também estarão no Google Mensagens, mas por enquanto só para usuários em inglês. Além disso, o Google Messages também vai te lembrar dos aniversários dos seus amigos, checando os seus contatos. Finalmente, será possível usar o Emoji Kitchen com o Gboard para criar emojis e assim passar melhor exatamente qual a sensação que você está sentindo.

Fonte: GSM Arena