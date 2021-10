Google Pixel 6 poderá ser muito mais barato que o iPhone 13

Os primeiros vazamentos do Google Pixel 6 e os comentários dos executivos passavam uma vaga ideia sobre o valor do novo dispositivo da marca. Agora, recentes informações de duas fontes indicam o preço surpreendente dos produtos.

No Twitter, o usuário Evan Lei publicou uma foto das prateleiras da loja Target com os supostos valores. Assim, o Pixel 6 de 128 GB custará US$ 599 (cerca de R$ R$ 3.270 na conversão direta), enquanto a versão Pro será vendida por US$ 898 (R$ 4.905).

Colaborando com as informações iniciais, M. Brandon Lee, jornalista do This is Tech Today, publicou fotos do que parece ser o sistema de estoque da Target. As três imagens mostram os mesmos revelados por Evan Lei.

Segundo o analista da página norte-americana, o Google pode estar perdendo dinheiro ao lançar os dispositivos com esses valores. Surpreendentemente, os celulares terão preços mais baixos do que a geração anterior, que custava US$ 699.

Here are the corroborated #Pixel6 and #Pixel6Pro prices in the Target inventory system in the US.



Pixel 6: $599

Pixel 6 Pro: $898



Google has to be subsidizing this phone like crazy. This is insanity. #teampixel pic.twitter.com/OUBl8cXCBh — M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) October 18, 2021

Embora as fontes sejam confiáveis, as informações ainda devem ser tratadas como rumores ou possíveis preços promocionais de lançamento. Lembrando que a linha Pixel 6 será anunciada oficialmente nesta terça-feira, dia 19 de outubro.

Valor menor do que o iPhone 13 e Galaxy S21

Se os preços estiverem corretos, o Pixel 6 “padrão” será US$ 200 mais barato do que os concorrentes iPhone 13 e Galaxy S21. Nos EUA, ambos os modelos são vendidos por US$ 799 (R$ 4.365).

Com uma diferença menor, o mesmo pode se dizer do Pixel 6 Pro em comparação ao iPhone 13 Pro ou Galaxy S21 Plus. Atualmente, os aparelhos premium da Apple e da Samsung custam em média US$ 999 (R$ 5.455 em conversão direta).

Aparentemente, o Pixel 6 será um dispositivo bastante acessível no mercado norte-americano. Um elemento que pode ser um imenso atrativo em comparação aos rivais e contribuir para o sucesso de vendas. Infelizmente, o Google não costuma lançar os dispositivos da linha no Brasil.

ontes

TechRadar SlashGear