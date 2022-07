Google Play revela um logotipo levemente atualizado para seu 10º aniversário

O Google Play comemora dez anos de existência em 2022. Dessa maneira, como forma de comemoração, o Google resolveu publicar um texto contando um pouco sobre essa década de vida e o que mais marcou nessa caminhada. Entretanto, o que mais chamou atenção nisso tudo foi a alteração do logotipo do aplicativo.

Na ocasião, o Google utilizou do texto de comemoração para chegar até o ponto do “novo visual”. Nesse texto, a empresa norte-americana fala sobre o quanto as coisas mudaram nesses dez anos e uma lista dos dez momentos preferidos.

Lista e novo visual do Google Play

A listagem realizada pelo Google Play é composta por uma mistura de dez momentos e marcos preferidos. São eles:

Novas maneiras de aproveitar aplicativos e jogos. Gameplay em mais dispositivos. Comemorando nossos aplicativos e jogos favoritos. Mantendo o Google Play um espaço seguro e confiável. Apoio aos desenvolvedores de todos os tamanhos. Apoio a organizações sem fins lucrativos. Mais representatividade feminina nos jogos. Recursos para os pais. Investimento em comunidades locais. Um visual novo.

Imagem – Google

Por fim, vale ressaltar que cada item tem uma explicação específica, inclusive o novo visual, e vai se criando uma narrativa até a surpresa realizada pela empresa, a mudança do logo.

Fonte: Google