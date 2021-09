Google pode lançar Android 12.1 antes do Android 13

A versão estável do Android 12 ainda não foi liberada oficialmente, o que deve ocorrer nas próximas semanas. Mas isso não impede a Google de já iniciar os trabalhos para a próxima grande atualização do sistema operacional, que pode trazer uma surpresa, como apontou o XDA na última quarta-feira (8).

De acordo com a publicação, a companhia de Mountain View pode estar trabalhando no desenvolvimento do Android 12.1, uma versão intermediária do sistema que seria lançada antes do Android 13. A descoberta surgiu quando especialistas do site analisavam os códigos do quinto e último beta do Android 12.

Os desenvolvedores encontraram evidências desta possibilidade em alterações surgidas no nível da API do sistema operacional. O nível correspondente ao Android 10 era 29, enquanto o do Android 11 era 30 e o do Android 12 era o 31, levando a crer que o nível 32 se referia ao Android 13.

Desenvolvedores discutem as mudanças encontradas no nível da API do sistema operacional.Fonte: XDA/Reprodução

No entanto, os pesquisadores descobriram que a API 32 pode estar ligada à versão “sc-v2” do sistema e não à edição “T”. Este último codinome seria uma referência ao Android 13 Tiramisu, enquanto a primeira indicaria uma segunda versão do Android Snow Cone, como também é conhecido o Android 12.

Atualizações intermediárias eram comuns

O lançamento de atualizações intermediárias, como o possível Android 12.1 apontado pelo site, era uma prática comum do Google. Chamadas de updates pontuais, elas costumavam trazer pequenas mudanças em relação à versão original, para facilitar a adaptação de novos aplicativos e realizar algumas correções de bugs.

A última vez que a gigante das buscas lançou uma atualização pontual foi em 2017, quando disponibilizou o Android 8.1 Oreo alguns meses após a chegada da versão 8.0. A edição que antecedeu o Android 9 Pie ganhou novos botões de navegação, mudanças visuais nas telas de reiniciar e desligar, entre outras melhorias.

Fontes

XDA