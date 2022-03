Google testa novo ‘modo escuro’ para aplicativo em Android

O Google está testando um modo escuro (ainda mais) para o seu aplicativo de busca Android. O novo tom não é o mesmo apresentado no teste do Google em desktops no mês passado. Agora, no app, o tom é mais escuro que o cinza escuro usual, só que não chega a ser preto.

O novo modo escuro no aplicativo do Google tem um visual mais atraente para alguns dispositivos por conta das telas que desejam economizar bateria ou preferem usar mais o modo escuro mesmo. A novidade está disponível na versão beta 13.8, que é a mais recente do Google na Play Store, podendo baixar via APKMirror, arquivo que permite aos usuários do Android fazer download de itens que não estão ainda disponíveis.

Após o Google confirmar que estava testando o modo escuro em desktops em 2021, a empresa também confirmou um lançamento maior da ferramenta para o mecanismo de busca da plataforma em fevereiro, visando a aceitação de seus usuários. Por mais que tenha como acessar o novo tom de cor do aplicativo por conta própria, uma versão mais ampla pode levar meses para chegar, assim como a versão em computadores.

Fonte: 9to5Google, Android Police e The Verge