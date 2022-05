Google Tradutor agora salva e sincroniza histórico na conta

O Google começou a disponibilizar para Android um recurso para o serviço de tradução da empresa que já estava há pelo menos dois anos em desenvolvimento.

Trata-se da possibilidade de salvar o histórico de conversão de idioma no Google Tradutor entre todos os seus dispositivos, a partir da conta que você utiliza no Gmail. O recurso foi identificado pelo site Android Police e deve ser distribuído globalmente nos próximos dias.

A novidade permite que você não apenas guarde todos os pedidos feitos ao Google Tradutor, algo que já existia dentro de cada dispositivo, mas também acesse esse histórico em qualquer aparelho (desde que esteja logado com a mesma conta) e gerencie quais itens você deseja ou não manter no backup.

O novo recurso do Google Tradutor que faz backup das suas ações.Fonte: Android Police

A empresa deve anunciar oficialmente o recurso a partir de uma janela pop-up na medida em que cada usuário receber a atualização.

Para permitir que a sincronia aconteça quase de forma simultânea, o usuário precisa garantir que a opção “Atividade na Web e de apps” esteja ativada nas configurações da conta Google. Isso fará com que a atualização no histórico do tradutor seja realizada em questão de poucas horas.

Vale lembrar que, ainda no começo de 2022, o app do Google Tradutor para Android ganhou um novo design baseado nos atuais elementos visuais do Android.

