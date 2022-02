Google Workspace ganha plano grátis; veja como funciona

A Google está criando um novo plano do Google Workspace empresarial gratuito, que dá acesso a praticamente todos os aplicativos Google. Entretanto, empresas precisam possuir um domínio próprio de email, já que a versão grátis não dá direito a contas do Gmail nem domínio personalizado.

O Essential Starter, que ainda não aparece na lista de planos do Workspace disponíveis no Brasil, é essencialmente o pacote Business Starter, mas com 15 GB de armazenamento via Google Drive por usuário, as demais ferramentas de produtividades, e sem o serviço de e-mail comercial “personalizado e seguro”.

Planos Google Workspace já disponíveis no BrasilFonte: Google Workspace

Alternativa para empresas pequenas

Uma das vantagens do Essential Starter é que empresas em busca de uma plataforma de ferramentas online podem testar o Google Workspace sem qualquer custo, cartão de crédito ou período de trial. O plano gratuito dá direito inclusive ao apps Duo e Chat de video-chamadas e comunicação interna, além das ferramentas padrão:

Google Drive

Google Docs

Google Sheets

Google Slides

Google Meet

Google Chat

Google Calendar

Google Forms

Google Sites

Google Keep

Apesar de exigir um domínio próprio de email, o serviço ainda é direcionado para empresas menores, já que apenas 25 usuários podem estar conectados simultaneamente a uma mesma conta de equipe. Entretanto, o mesmo domínio consegue criar diversas contas para times diferentes dentro da empresa.

Google Meet está incluso no plano gratuito do WorkspaceFonte: Google Workspace

A opção gratuita do Workspace não irá suprir a demanda de empresas com fluxo de trabalho web muito alto ou muitos funcionários por equipe, mas centraliza as ferramentas de produtividade para negócios que estão começando em uma única plataforma simples, leve e sem custo.

Mais detalhes sobre a versão essencial do Google Workspace devem chegar em breve, já que a companhia promete o lançamento da novidade nas próximas semanas. Informações adicionais podem ser vistas neste site.

