Governador anuncia asfaltamento de 100 KMs de estrada no Marajó

O governador Helder Barbalho (MDB) anunciou ontem (1) em Portel que o Estado fará o asfaltamento de mais 100 quilômetros da rodovia estadual PA-368, que liga o município de Cametá, no Baixo Tocantins, a Portel, no Marajó.

Segundo o governador, os projetos básico e executivo serão feitos em breve. “Será uma estrada estratégica, que vai ligar o Marajó ao Baixo Tocantins e à Transamazônica (Rodovia BR-230). Enfim, isso vai representar geração de emprego e renda, e escoamento de produção”, reiterou Helder.

O anúncio foi feito durante a entrega do terminal hidroviário de Portel, que foi inaugurado ontem e que passa a atender aproximadamente 70 mil marajoaras. Este foi o quinto terminal entregue por Barbalho no Marajó. As cidades de Curralinho, Ponta de Pedras, Santa Cruz do Arari e Cachoeira do Arari já receberam o equipamento.

Fonte: Notícias Marajó/Foto: Bruno Magno / Ag. Pará