Governador assina Ordem de Serviço que irá levar água a comunidades rurais de Trairão, Rurópolis e Itaituba

O governador Helder Barbalho assinou na noite da última segunda-feira (19) a ordem de serviço para iniciar a construção de sistemas de abastecimento de água que irão garantir essa oferta para as cidades de Trairão, Rurópolis e Itaituba, localizadas na mesorregião Tapajós, no oeste paraense.

A iniciativa vai melhorar a qualidade de vida da população residente das zonas rurais das três localidades. De acordo com o chefe do poder executivo paraense, no total, serão construídos 6 sistemas que juntos vão permitir que comunidades rurais nos 3 municípios recebam água de qualidade.

“O investimento é na ordem de cerca de 900 mil reais, fruto do mandato do deputado Hilton Aguiar para levar água para essas comunidades. Parabéns ao deputado e aos municípios. Água é vida, água é saúde”, comentou Helder.

O documento que determina o início desse importante momento também foi assinado pelo deputado Estadual Hilton Aguiar, na presença do vereador da cidade de Santarém, Elivelton Lira.

Por Luana Laboissiere (SECOM)

Fonte: Agência Pará