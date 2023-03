Governador autoriza construção de um hospital amplo e moderno em Gurupá, no Marajó

No Dia Internacional das Mulheres, a população feminina de Gurupá, no Arquipélago do Marajó, recebeu com entusiasmo a notícia da construção de mais um hospital no município, maior e moderno. O anunciou foi feito nesta quarta-feira (08) pelo governador Helder Barbalho, durante agenda de trabalho na região. O chefe do Executivo estadual assinou a Ordem de Serviço para o início imediato da obra. O investimento no Hospital Municipal de Gurupá é de R$ 12.255.637,73.

“Esse é o maior convênio da história deste município. Nunca antes Gurupá teve um convênio deste tamanho. São R$ 12 milhões. Vamos correr com essa obra, pois, muito em breve, vamos entregar esse espaço à população do município”, destacou o governador Helder Barbalho.

Atualmente, Gurupá conta com um hospital, que será desativado após a entrega da nova estrutura. O espaço atual é precário, e atende à população de forma improvisada. Odaleia Costa mora na Ilha do Gurupaí, a 01h30 de distância da sede do município por via fluvial. Segundo ela, “a situação é difícil. Após a entrega deste novo hospital, vamos ter uma outra realidade. Eu acredito que será excelente para toda a nossa população. É um sonho para quem vive nesta região. Eu moro aqui há mais de 30 anos, e sentimos na pele a carência do atendimento. Se Deus quiser, as coisas irão mudar. Meu neto nasceu aqui, neste espaço. E tudo só tem a melhorar”, disse a professora aposentada.

Valorização – Em um dos corredores da unidade, o pescador Manoel Nazareno esperava uma consulta para tratar uma crise abdominal. Um dos seus objetivos é ter acesso a um documento de encaminhamento para o Hospital Regional Público de Breves, também no Marajó, para um procedimento mais específico, já que o Hospital de Gurupá não oferece a especialidade. “Eu fiz uma abdominal e constatou pedra nos meus rins. Hoje, eu vim aqui pegar um encaminhamento para o Hospital de Breves. Eu acredito que a nossa população recebe essa notícia com alegria. Há muito tempo aguardamos essa notícia que o governador Helder trouxe. Isso me deixa muito feliz. Eu estou me sentindo valorizado com esse governo”, disse o pescador.

“É com muita satisfação que nós recebemos essa parceria com o governo estadual. O governador Helder, com a sua sensibilidade, visitou os municípios do nosso Marajó e levantou as necessidades de cada cidade. Aqui em Gurupá, um dos gargalos é a saúde pública. Hoje, nós sentimentos que o governador tem um olhar sensível e comprometido”, frisou o prefeito João da Cruz Teixeira de Souza (Joãozinho Batista).

O secretário regional de Governo do Marajó, Jaime Barbosa, disse que “estamos levando investimento para todos os municípios do Marajó. Hoje, o município de Gurupá recebe os benefícios de forma contundente do nosso governador Helder. Todas as vindas do nosso chefe de Estado até aqui são trazendo investimentos para nossa bela região do Marajó”.

Qualifica Pará – Ainda durante o evento oficial, o governador Helder Barbalho entregou aos alunos do Programa Qualifica Pará certificados de conclusão de curso. A autônoma Leidiana Primavera, que mora às margens do Rio Amazonas, na Ilha do Urutaí, área rural de Gurupá, concluiu o curso de Extensão de Óleo. “Eu aprendi a retirar óleo das sementes de miriti, andiroba, bacaba. Hoje, já estamos no mercado de trabalho graças a esse curso. Nós já trabalhávamos neste ramo, mas recebemos especialização com esse curso. Nós também aprendemos a trabalhar em colaboração com a natureza, com o Rio Amazonas”, disse a empreendedora. Ela contou ainda que seus dois filhos também já concluíram cursos no programa governamental. “Meus filhos fizeram. Agora, nós somos experientes e felizes com isso”, acrescentou.

A Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) coordena o “Qualifica Pará”. Além da capacitação, o Programa prevê a liberação de microcrédito para compra de equipamentos e estruturação do primeiro empreendimento. O valor do crédito varia entre R$ 500,00 e R$ 5 mil, e é gerenciado pelo Banco do Estado do Pará (Banpará).

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro/Ag Pará