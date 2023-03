Governador condecora policiais que atuaram em sequestro em Belém

O governador Helder Barbalho condecorou com a Láurea do Mérito Operacional, 15 policiais militares que atuaram diretamente nas negociações do sequestro de uma mãe e os três filhos, em Belém. A condecoração foi entregue na tarde desta sexta-feira (10), na sede do Poder Executivo Estadual, Palácio dos Despachos, em Belém.

A ação criminosa, que angustiou a sociedade paraense, contou com atuação eficiente das forças de Segurança Pública do Estado que com equipes especializadas e após 18 horas de negociações, conseguiram desfecho positivo com a liberação das quatro vítimas do sequestro, que ficaram mantidas como reféns da última quarta-feira (8), até o final da manhã da última quinta-feira (9), na avenida Augusto Montenegro, em Belém.

O governador Helder Barbalho ponderou que a forte presença do policiamento nas ruas e agilidade no atendimento da ocorrência, foram fundamentais para o desfecho positivo da ocorrência. O chefe do Poder Executivo estadual também ponderou a importância do trabalho da imprensa.

“Compreendo que é fundamental que o Estado paraense possa prestigiar os agentes de segurança envolvidos nesta operação. Essa atuação, certamente, é uma demonstração do talento e da qualidade do sistema de segurança do Estado. Primeiro pela ostensivamente presença que não permitiu que o delito tivesse êxito”, analisou o governador.

“A imprensa teve um papel fundamental em orientar e manter a sociedade informada e, também, a partir da imprensa, a transparência como foram executados todos os procedimentos. Tivemos a oportunidade de demonstrar para o Brasil todo o protocolo e procedimento ocorrido e o país pode assistir, de maneira exitosa, está operação realizada em favor da vida e das vítimas”, acrescentou Helder Barbalho.

Presentes na solenidade, membros da Cúpula da Segurança Pública paraense ressaltaram o trabalho técnico desenvolvido pelos profissionais. “O fato só se desenrolou daquela forma tendo em vista que logo que ele (suspeito) entrou no veículo havia uma viatura da Polícia Militar próxima ao local e logo houve o primeiro enfrentamento”, salientou o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado.

“Nós tivemos, no local de operação, mais de 80 policiais se revezando, mas estes 15 homenageados hoje, efetivamente tiveram uma participação decisiva, começando pela primeira guarnição que fez a intervenção após ser acionada pelo motorista do aplicativo até o restante da equipe. Foi todo um trabalho integrado que resultou no sucesso da operação”, completou o o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior.

