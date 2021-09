Governador de São Paulo estará em Belém cumprindo agenda das prévias do PSDB

O Governador de São Paulo João Doria estará em Belém a convite do presidente do PSDB-PA, deputado federal Nilson Pinto, na qual vem tratando particularidades de cada região pelos estados na qual vem percorrendo.

O Pará será o 9º estado a ser visitado pelo Governador João Doria. Na sexta-feira (10) acontecerá uma coletiva no Hotel Grand Mercure as 18h30, em seguida João Doria será recebido pelo governador do estado do Pará Helder Barbalho em um jantar as 20h. Já no sábado a partir das 9h onde acontecerá a 9° edição dos “Encontros do PSDB pelo Brasil”, que reuni líderes do tucano em torno das prévias, os encontros visam apresentar para afiliados e apoiadores, as propostas de Doria para o Brasil, assim como compartilhar seu trabalho de governança e experiência no executivo Estadual e Municipal.

Após cumprir sua agenda em Belém o Governador João Doria viaja para cidade de Manaus, na qual continuará viajando aos finais de semanas pelo Brasil em campanha pelas previas ate novembro quando será a eleição, no dia 21.

Foto: assessoria de comunicação João Doria

Jornalista: Marina Moreira