Governador do Amazonas fala em cobrar por uso da marca Amazon

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), fez um anúncio que viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (29) por cogitar uma possível cobrança pelo uso da marca Amazon. A fala ocorreu durante a apresentação da agenda do estado na COP28, conferência sobre o clima que começa nesta quinta (30) em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Ao falar sobre o tema, Lima disse que vai se reunir com representantes da gigante de tecnologia na tentativa de “fechar parcerias” com a empresa por conta do nome da empresa norte-americana. O chefe do Executivo indagou o fato de a empresa usar o nome do estado do Amazonas e isso não gerar nenhum retorno financeiro ao poder público.

– Quanto é que a gente ganha com isso? – questionou.

O governador afirmou categoricamente que esse é um dos questionamentos que ele fará durante a COP28. O político disse também que será lançado na conferência internacional o projeto Amazônia 2030, uma iniciativa de pesquisadores brasileiros para criar um plano de desenvolvimento sustentável para a Amazônia brasileira.

De acordo com o livro The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon (A Loja de Tudo: Jeff Bezos e a Era da Amazon, na tradução livre), do autor Brad Stone, a escolha aconteceu após o fundador da companhia, Jeff Bezos, folhear a seção da letra A do dicionário, pois a listagens de sites nos anos 90 era em ordem alfabética.

Foi então que ao chegar à palavra Amazon, nome em inglês do Rio Amazonas, o maior do planeta, Bezos decidiu que aquele era o nome perfeito para seu projeto. O fundador da Amazon disse a Stone o motivo pelo qual entendeu que aquele era o nome adequado: “Este não é apenas o maior rio do mundo, é muitas vezes maior que o próximo maior rio”.

DECLARAÇÃO VIRA MEME

A repercussão da fala do governador do Amazonas nas redes sociais foi imediata e muitos internautas ironizaram e fizeram piada com a declaração. Na web, várias pessoas lembraram do nome de outras marcas que fazem referência a lugares.

– E as sandálias havaianas vão ter que pagar pro Havaí – indagou uma internauta.

– Uberlândia vai cobrar o Uber? – questionou outro.

– Americanas então está ferrada – finalizou um terceiro.

Fonte: Pleno News/Foto: Alex Pazuello/Secom Governo do Amazonas