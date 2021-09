Governador do estado é parabenizado por ator Americano sobre atuação na Amazônia

O famoso ator dos Estados Unidos que protagonizou o filme campeão de bilheteria, Titatnic, de 1997, Leonardo DiCaprio, fez um elogio através de sua rede social no Twitter neste último domingo ao Governador do Estado, Helder Barbalho.

Leonardo fez o seguinte tweets “Graças a uma colaboração poderosa btwn @rewild, @Coldplay & @GlblCtzn, governadores de 3 estados da Amazônia brasileira estão se comprometendo com as metas de conservação e clima para a insubstituível floresta amazônica” …

E parabenizou os respectivos governadores que tiveram seus nomes marcados no Twitter do Leonardo, o texto diz “Parabéns e obrigado a @waldezoficial, @wilsonlimaam e @helderbarbalho pelo compromisso em proteger e restaurar o nosso planeta.”

O Governador respondeu o tweets agradecendo o reconhecimento que o estado tem perante a Amazônia, “ Obrigado, Sr. DiCaprio! Certifique-se de que sempre daremos o nosso melhor. Não se trata apenas de nossa preciosa Amazônia, mas do mundo em que vivemos. Sem tempo a perder. É por isso que a principal política de desenvolvimento ambiental e local do Pará é chamada de Plano Estadual Amazon NOW.”

O evento Global Citizen Live, teve 24h de festival, que começou no sábado (25) e foi até o domingo (26) na qual convocou todos para defender o planeta e derrotar a pobreza. o Pará é o único representante da Amazônia que se compromete com as florestas, biodiversidade e pessoas.



Foto: Reuters

Jornalista: Marina Moreira